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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение «Барселоны»

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение «Барселоны»
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«Бавария» провела 34-й домашний матч без поражений в групповом этапе Лиги чемпионов, установив новый рекорд турнира. В заключительном туре мюнхенский клуб обыграл «Слован» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мюллер – 8'     2:0 Кейн – 63'     3:0 Коман – 84'     3:1 Толич – 90'    

Прежний рекорд принадлежал «Барселоне», которая не проигрывала в домашних матчах на групповой стадии турнира 34 матча.

По итогам общего этапа «Бавария» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице и сыграет в стыках за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне.

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