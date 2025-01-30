«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение «Барселоны»

«Бавария» провела 34-й домашний матч без поражений в групповом этапе Лиги чемпионов, установив новый рекорд турнира. В заключительном туре мюнхенский клуб обыграл «Слован» со счётом 3:1.

Прежний рекорд принадлежал «Барселоне», которая не проигрывала в домашних матчах на групповой стадии турнира 34 матча.

По итогам общего этапа «Бавария» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице и сыграет в стыках за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире