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Стало известно, с кем может сыграть «Реал» в 1/16 и 1/8 финала Лиги чемпионов

Стало известно, с кем может сыграть «Реал» в 1/16 и 1/8 финала Лиги чемпионов
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Стали известны возможные соперники мадридского «Реала» в 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    

По итогам общего этапа «Реал» занял 11-е место и не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, её соперником по стыковому раунду плей-офф станет один из двух клубов — «Селтик» и «Манчестер Сити».

Отметим, что в случае победы мадридский «Реал» может выйти в 1/8 финала на другой мадридский клуб — «Атлетико» или встретиться с леверкузенским «Байером».

Турнирная таблица ЛЧ

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 января. Далее, 21 февраля в Ньоне определят пары команд для стадий 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Завершится турнир финальным матчем, который состоится 31 мая 2025 года.

Действующим обладателем титула является мадридский «Реал», победивший в прошлом сезоне дортмундскую «Боруссию» в главном матче турнира.

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