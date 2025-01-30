«Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» или «Реалом» в стыковых матчах Лиги чемпионов

Соперником «Манчестер Сити» в стыковых матчах может стать «Бавария» или мадридский «Реал». Напомним, команда заняла 22-е место в общем этапе и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, а «Реал» занял 11-е место.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлогоднего розыгрыша дортмундскую «Боруссия».

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