«Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» или «Реалом» в стыковых матчах Лиги чемпионов
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Соперником «Манчестер Сити» в стыковых матчах может стать «Бавария» или мадридский «Реал». Напомним, команда заняла 22-е место в общем этапе и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Оньедика – 45' 1:1 Ковачич – 53' 2:1 Ордоньес – 62' 3:1 Савио – 77'
«Бавария» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, а «Реал» занял 11-е место.
31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне.
Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлогоднего розыгрыша дортмундскую «Боруссия».
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