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Анчелотти отреагировал на возможное попадание «Реала» на «Ман Сити» в стыковом раунде ЛЧ

Анчелотти отреагировал на возможное попадание «Реала» на «Ман Сити» в стыковом раунде ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном попадании на «Манчестер Сити» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Возможная игра с «Манчестер Сити» в стыковом раунде ЛЧ? Нам не нравится играть против «Сити», но если нам придётся это сделать, мы сыграем на полную, как и в других случаях. Впереди жеребьёвка, а что будет дальше, того уже не избежать. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать в каждой игре», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, по итогам общего этапа «Реал» занял 11-е место и не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, его соперником по стыковому раунду плей-офф станет один из двух клубов — «Селтик» или «Манчестер Сити». Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 января.

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