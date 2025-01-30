Гвардиола высказался о том, что «Ман Сити» сыграет с «Баварией» или «Реалом» в стыках ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что команда стыковых матчах Лиги чемпионов встретится с «Баварией» или «Реалом».

«Поездка на матч к «Баварии» или «Реалу» будет очень сложной, но это через две недели, и через две недели к нам вернутся несколько игроков, новички, так что, надеюсь, мы сможем провести две хорошие игры», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» в общем этапе финишировал на 22-м месте. «Бавария» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, а «Реал» занял 11-е место.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 31 января.

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