Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о том, что «Ман Сити» сыграет с «Баварией» или «Реалом» в стыках ЛЧ

Гвардиола высказался о том, что «Ман Сити» сыграет с «Баварией» или «Реалом» в стыках ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что команда стыковых матчах Лиги чемпионов встретится с «Баварией» или «Реалом».

«Поездка на матч к «Баварии» или «Реалу» будет очень сложной, но это через две недели, и через две недели к нам вернутся несколько игроков, новички, так что, надеюсь, мы сможем провести две хорошие игры», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» в общем этапе финишировал на 22-м месте. «Бавария» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, а «Реал» занял 11-е место.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 31 января.

Материалы по теме
Гвардиолу от краха отделяли полчаса. Но «Сити» перевернул матч и всё-таки выжил в ЛЧ!
Гвардиолу от краха отделяли полчаса. Но «Сити» перевернул матч и всё-таки выжил в ЛЧ!
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android