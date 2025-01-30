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«Ювентус» впервые за три года вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Ювентус» впервые за три года вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Туринский «Ювентус» впервые за три года сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В общем этапе Лиги чемпионов сезона 2024/2025 итальянский клуб под руководством Тьяго Мотты занял 20-е место в турнирной таблице, записав в свой актив 12 очков.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 16'     0:2 Кёкчю – 80'    

Соперником «Ювентуса» по стыковому матчу станет «ПСВ» или «Милан».

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

Действующим чемпионом Лиги чемпионов является мадридский «Реал», обыгравший в финале 2024 года дортмундскую «Боруссию».

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