«Реал» ни разу не пропускал плей-офф в истории современной Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в гостях разгромил французский «Брест» со счётом 3:0 в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. Таким образом, «Реал» вышел в плей-офф главного еврокубкового турнира, попав в стыковой раунд розыгрыша.

Отметим, что мадридский клуб на данный момент ни разу не пропускал плей-офф в истории современной Лиги чемпионов.

Напомним, Кубок европейских чемпионов был преобразован в Лигу чемпионов в сезоне-1991/1992. Тогда же был изменён формат турнира, когда стали играться групповые турниры. С сезона-2024/2025 формат главного еврокубка вновь претерпел изменения. Теперь нет группового этапа, а игрался общий, при котором составлялась сводная турнирная таблица.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: