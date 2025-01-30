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«Реал» ни разу не пропускал плей-офф в истории современной Лиги чемпионов

«Реал» ни разу не пропускал плей-офф в истории современной Лиги чемпионов
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Мадридский «Реал» в гостях разгромил французский «Брест» со счётом 3:0 в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. Таким образом, «Реал» вышел в плей-офф главного еврокубкового турнира, попав в стыковой раунд розыгрыша.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    

Отметим, что мадридский клуб на данный момент ни разу не пропускал плей-офф в истории современной Лиги чемпионов.

Напомним, Кубок европейских чемпионов был преобразован в Лигу чемпионов в сезоне-1991/1992. Тогда же был изменён формат турнира, когда стали играться групповые турниры. С сезона-2024/2025 формат главного еврокубка вновь претерпел изменения. Теперь нет группового этапа, а игрался общий, при котором составлялась сводная турнирная таблица.

Турнирная таблица ЛЧ
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