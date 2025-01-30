Тренер «ПСЖ» прокомментировал попадание команды в стыки Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о попадании команды в стыковые матча Лиги чемпионов. Парижане заняли 15-е место в общей таблице турнира.

«Я очень счастлив. У нас была самая сложная жеребьевка с самого начала, мы были не в лучшем положении в таблице, но сражались с первого матча. Я очень доволен. Соперник в стыках Лиги чемпионов? Таков турнир, нужно это принять. Жеребьевка нам что-то преподнесет, и мы готовы сыграть против любого соперника», — приводит слова Энрике Footmercato.

Соперником «ПСЖ» в стыковом матче Лиги чемпионов будет «Брест» или «Монако».

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