Тренер «ПСЖ» прокомментировал попадание команды в стыки Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о попадании команды в стыковые матча Лиги чемпионов. Парижане заняли 15-е место в общей таблице турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Баркола – 6' 0:2 Дембеле – 17' 0:3 Дембеле – 35' 0:4 Дембеле – 54' 1:4 Пачо – 77'
«Я очень счастлив. У нас была самая сложная жеребьевка с самого начала, мы были не в лучшем положении в таблице, но сражались с первого матча. Я очень доволен. Соперник в стыках Лиги чемпионов? Таков турнир, нужно это принять. Жеребьевка нам что-то преподнесет, и мы готовы сыграть против любого соперника», — приводит слова Энрике Footmercato.
Соперником «ПСЖ» в стыковом матче Лиги чемпионов будет «Брест» или «Монако».
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