Тренер «Барселоны» Флик высказался о втором месте и выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в сводной таблице общего этапа турнира.

«Я очень рад второму месту. Это большой успех для всей команды. Сейчас слишком рано обсуждать соперников. Ничего изменить нельзя, посмотрим, что будет.

Выиграть Лигу чемпионов — одна из самых сложных задач, ведь есть много сильных команд. Это нелегко. «Ливерпуль» — невероятная команда, но я могу сказать, что мы отдадим все силы и будем бороться до конца сезона», — приводит слова Флика Sport.es.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 состоится 31 января. Соперником «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет один из четырех клубов — «Монако», «ПСЖ», «Бенфика» или «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

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