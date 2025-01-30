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Тренер «Барселоны» Флик высказался о втором месте и выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик высказался о втором месте и выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в сводной таблице общего этапа турнира.

«Я очень рад второму месту. Это большой успех для всей команды. Сейчас слишком рано обсуждать соперников. Ничего изменить нельзя, посмотрим, что будет.

Выиграть Лигу чемпионов — одна из самых сложных задач, ведь есть много сильных команд. Это нелегко. «Ливерпуль» — невероятная команда, но я могу сказать, что мы отдадим все силы и будем бороться до конца сезона», — приводит слова Флика Sport.es.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 состоится 31 января. Соперником «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет один из четырех клубов — «Монако», «ПСЖ», «Бенфика» или «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    
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