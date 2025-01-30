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Мхитарян на русском языке дал интервью после матча с «Монако» в Лиге чемпионов

Мхитарян на русском языке дал интервью после матча с «Монако» в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян дал интервью на русском языке после победы в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4'     2:0 Мартинес – 16'     3:0 Мартинес – 67'    
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'

«Какой этап в этом матче стал основным для «Интера»? Думаю, красная карточка. После этого было ясно, что мы победим. Мы уже вели 1:0, потом красная карточка, потом второй гол и, больше игры не было. Мы были на поле, чтобы выиграть сегодня.

Мы знали, что сегодня будет нелегкая игра. Знали, что «Монако» очень сильная команда, что у них очень хорошие футболисты. Но мы знали, как играть против них, как атаковать, как защищаться, и в конце победили», — сказал Мхитарян на русском языке в эфире Okko.

«Интер» вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Монако» сыграет в стыковых матчах. 31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

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