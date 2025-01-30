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«Байер» — единственный немецкий клуб, который напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ

«Байер» — единственный немецкий клуб, который напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ
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«Байер» стал единственным немецким клубом, который напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Вирц – 32'     2:0 Телла – 64'    

По итогам общего этапа команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков. Победителем общего этапа стал «Ливерпуль», который набрал 21 очко.

Мюнхенская «Бавария» заняла 12-е место в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах Лиги чемпионов.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

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