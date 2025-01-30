Видеообзор результативного матча «Барселона» — «Аталанта» в Лиге чемпионов

Испанская «Барселона» сыграла вничью в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча прошла в столице Каталонии Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счётом 2:2.
По ходу матча подопечные Ханс-Дитера Флика дважды выходили вперёд, но итальянская команда оба раза отыгрывалась. В составе сине-гранатовых голами отличились Ламин Ямаль и Рональд Араухо. У «Аталанты» забивали Эдерсон и Марио Пашалич.
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Таким образом, «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, напрямую попал в 1/8 финала турнира. «Аталанта», в свою очередь, заняла девятую строчку в сводной таблице главного еврокубкового турнира и вышла в стыковой раунд.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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