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Барселона — Аталанта — 2:2, видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов, голы Ламина Ямаля и Марио Пашалича, 29 января 2025

Видеообзор результативного матча «Барселона» — «Аталанта» в Лиге чемпионов
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Испанская «Барселона» сыграла вничью в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча прошла в столице Каталонии Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    

По ходу матча подопечные Ханс-Дитера Флика дважды выходили вперёд, но итальянская команда оба раза отыгрывалась. В составе сине-гранатовых голами отличились Ламин Ямаль и Рональд Араухо. У «Аталанты» забивали Эдерсон и Марио Пашалич.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, напрямую попал в 1/8 финала турнира. «Аталанта», в свою очередь, заняла девятую строчку в сводной таблице главного еврокубкового турнира и вышла в стыковой раунд.

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