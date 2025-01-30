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Видеообзор драматичной развязки матча «Динамо» Загреб – «Милан» в Лиге чемпионов

Видеообзор драматичной развязки матча «Динамо» Загреб – «Милан» в Лиге чемпионов
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В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Милан» проиграл загребскому «Динамо» со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Батурина – 19'     1:1 Пулишич – 53'     2:1 Пьяца – 60'    
Удаления: нет / Муса – 39'

В составе хорватского клуба забивали Мартин Батурина и Марко Пьяца. Единственный гол за итальянский клуб забил Кристиан Пулишич.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, несмотря на победу «Динамо» не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда финишировала на 25-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.

«Милан», в свою очередь, выступит в стыках. Итальянский клуб занял итоговое 13-е место, набрав 15 очков.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне.

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