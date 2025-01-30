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Стало известно, с кем может сыграть «Бавария» в стыке и 1/8 финала Лиги чемпионов

Стало известно, с кем может сыграть «Бавария» в стыке и 1/8 финала Лиги чемпионов
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Стали известны возможные соперники мюнхенской «Баварии» в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мюллер – 8'     2:0 Кейн – 63'     3:0 Коман – 84'     3:1 Толич – 90'    

По итогам общего этапа «Бавария» заняла 12-е место и не смогла напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, её соперником по стыковому раунду плей-офф станет один из двух клубов — «Манчестер Сити» или шотландский «Селтик».

Отметим, что в случае победы «Бавария» может выйти в 1/8 финала на мадридский «Атлетико» или встретиться с главным соперником в текущем сезоне Бундеслиги — леверкузенским «Байером».

Турнирная таблица ЛЧ

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 января. Затем, 21 февраля в Ньоне будут определены пары команд для стадий 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Турнир завершится финальной игрой, которая запланирована на 31 мая 2025 года.

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