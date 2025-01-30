Стало известно, с кем может сыграть «Бавария» в стыке и 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны возможные соперники мюнхенской «Баварии» в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

По итогам общего этапа «Бавария» заняла 12-е место и не смогла напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, её соперником по стыковому раунду плей-офф станет один из двух клубов — «Манчестер Сити» или шотландский «Селтик».

Отметим, что в случае победы «Бавария» может выйти в 1/8 финала на мадридский «Атлетико» или встретиться с главным соперником в текущем сезоне Бундеслиги — леверкузенским «Байером».

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 января. Затем, 21 февраля в Ньоне будут определены пары команд для стадий 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Турнир завершится финальной игрой, которая запланирована на 31 мая 2025 года.

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню: