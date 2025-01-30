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Сборная России обратилась к Головину и Сафонову, которые вышли в стыки Лиги чемпионов

Сборная России обратилась к Головину и Сафонову, которые вышли в стыки Лиги чемпионов
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В сборной России отреагировали на то, что полузащитник «Монако» Александр Головин и голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов примут участие в стыковых матчах Лиги чемпионов.

«Байер» — единственный немецкий клуб, который напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ. Головин и Сафонов продолжают свой путь в ЛЧ. «Монако» и ПСЖ набрали по 13 очков по итогам общего этапа и вышли в 1/16 финала. Удачи, парни», — написано в официальном телеграм-канале национальной команды.

«ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов занял 15-е место, набрав 13 очков. «Монако», в свою очередь, финишировало на 17-м месте, также набрав 13 очков.

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