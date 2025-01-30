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Брест — Реал Мадрид — 0:3, видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов, видео голов: Родриго, Беллингем, таблица, 29 января 2025

Разгромная победа «Реала» — в видеообзоре гостевого матча Лиги чемпионов с «Брестом»
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Мадридский «Реал» в гостях разгромил французский «Брест» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Генгаме (Франция) на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    

Дублем в матче отметился бразильский вингер «Королевского клуба» Родриго Гоэс. Ещё один мяч «сливочных» отправил в сетку ворот «Бреста» англичанин Джуд Беллингем.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «Реал» занял 11-е строку в турнирной таблице Лиги чемпионов и вышел в плей-офф главного еврокубкового турнира, попав в стыковой раунд розыгрыша. «Брест», в свою очередь, также вышел в стыки. Французская команда завершила общий этап на 18-м месте.

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