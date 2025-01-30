Разгромная победа «Реала» — в видеообзоре гостевого матча Лиги чемпионов с «Брестом»

Мадридский «Реал» в гостях разгромил французский «Брест» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Генгаме (Франция) на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.
Дублем в матче отметился бразильский вингер «Королевского клуба» Родриго Гоэс. Ещё один мяч «сливочных» отправил в сетку ворот «Бреста» англичанин Джуд Беллингем.
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Таким образом, «Реал» занял 11-е строку в турнирной таблице Лиги чемпионов и вышел в плей-офф главного еврокубкового турнира, попав в стыковой раунд розыгрыша. «Брест», в свою очередь, также вышел в стыки. Французская команда завершила общий этап на 18-м месте.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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