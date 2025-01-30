Хет-трик Дембеле — в видеообзоре матча «Штутгарт» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Штутгарт». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Штутгарт Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Усман Дембеле и ещё один гол в свой актив записал Брэдли Баркола. Также защитник парижан Вильям Пачо записал на свой счёт автогол.

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По итогам общего этапа «ПСЖ» занял 15-е место в турнирной таблице и выступит в стыковых матчах Лиги чемпионов за право выйти в 1/8 финала турнира.

«Штутгарт», в свою очередь, финишировал на 26-м месте, набрав 10 очков.

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