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Хет-трик Дембеле — в видеообзоре матча «Штутгарт» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Хет-трик Дембеле — в видеообзоре матча «Штутгарт» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Штутгарт». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Штутгарт Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Баркола – 6'     0:2 Дембеле – 17'     0:3 Дембеле – 35'     0:4 Дембеле – 54'     1:4 Пачо – 77'    

В составе победителей хет-трик оформил Усман Дембеле и ещё один гол в свой актив записал Брэдли Баркола. Также защитник парижан Вильям Пачо записал на свой счёт автогол.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам общего этапа «ПСЖ» занял 15-е место в турнирной таблице и выступит в стыковых матчах Лиги чемпионов за право выйти в 1/8 финала турнира.

«Штутгарт», в свою очередь, финишировал на 26-м месте, набрав 10 очков.

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