Анчелотти раскритиковал формат Лиги чемпионов после непопадания «Реала» в топ-8

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новом формате Лиги чемпионов сезона-2024/2025 после непопадания «сливочных» напрямую в 1/8 финала главного европейского турнира и выхода в стыковой раунд плей-офф.

«Новый формат? Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Нам нужно исключать игры, а не добавлять новые. Нравится мне этот формат или нет — значения не имеет, ведь чудовищно игр много… Надо принять эту Лигу чемпионов и идти дальше», — приводит слова Анчелотти Marca.

По результатам группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» финишировал на 11-й строчки и не сумел напрямую пробиться в 1/8 финала. В связи с этим в стыковом раунде плей-офф подопечных Карло Анчелотти ожидает встреча либо с «Селтиком», либо с «Манчестер Сити». Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 января.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: