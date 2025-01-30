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Анчелотти раскритиковал формат Лиги чемпионов после непопадания «Реала» в топ-8

Анчелотти раскритиковал формат Лиги чемпионов после непопадания «Реала» в топ-8
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новом формате Лиги чемпионов сезона-2024/2025 после непопадания «сливочных» напрямую в 1/8 финала главного европейского турнира и выхода в стыковой раунд плей-офф.

«Новый формат? Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Нам нужно исключать игры, а не добавлять новые. Нравится мне этот формат или нет — значения не имеет, ведь чудовищно игр много… Надо принять эту Лигу чемпионов и идти дальше», — приводит слова Анчелотти Marca.

По результатам группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» финишировал на 11-й строчки и не сумел напрямую пробиться в 1/8 финала. В связи с этим в стыковом раунде плей-офф подопечных Карло Анчелотти ожидает встреча либо с «Селтиком», либо с «Манчестер Сити». Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    
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