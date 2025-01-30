«Бавария» в 21-й раз подряд вышла в плей-офф ЛЧ, когда принимала участие в турнире

Мюнхенская «Бавария» в 21-й раз подряд вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, когда принимала участие в турнире. Напомним, в 8-м заключительном туре немецкий гранд обыграл на своём поле «Слован» из Братиславы со счётом 3:1.

«Бавария» заняла 12-е место по итогам групповой стадии Лиги чемпионов и не сумела напрямую квалифицироваться в 1/8 финала. Теперь ей предстоит сыграть в стыковом раунде плей-офф против одного из двух соперников — «Манчестер Сити» или шотландского «Селтика».

Жеребьёвка стыковых встреч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдет 31 января. Далее, 21 февраля в Ньоне определят пары команд для стадий 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

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