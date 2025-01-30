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Видеообзор разгромного поражения «Монако» с Головиным в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Видеообзор разгромного поражения «Монако» с Головиным в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
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«Интер» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов разгромил «Монако». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4'     2:0 Мартинес – 16'     3:0 Мартинес – 67'    
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'

В составе победителей хет-трик оформил Лаутаро Мартинес. За «Монако» играл российский полузащитник Александр Головин, который был заменён на 79-й минуте.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Интер» вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Монако» сыграет в стыковых матчах.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

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