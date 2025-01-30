Стало известно, по какому показателю «Реал» обошёл «Баварию» в таблице ЛЧ

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» расположились на 11-й и 12-й строчках соответственно в турнирной таблице по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Как известно, у обеих команд набрано по 15 очков при пяти победах и трёх поражениях. Также у «Реала» и «Баварии» одинаковая разница голов — «+8» (20 забитых и 12 пропущенных). Лишь по пятому пункту регламента главного еврокубкового турнира «сливочные» обошли мюнхенцев. Так, команда Карло Анчелотти одержала большее количество побед (2) на выезде, чем подопечные Венсана Компани (1).
Таким образом, «Реал» и «Бавария» вышли в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов, где по итогам жеребьёвки одна команда попадёт на шотландский «Селтик», а другая — на «Манчестер Сити».
Сколько зарабатывают футболисты:
- 30 января 2025
-
05:10
-
04:58
-
04:46
-
04:38
-
04:29
-
04:22
-
04:10
-
04:00
-
03:58
-
03:42
-
03:39
-
03:28
-
03:25
-
03:11
-
02:58
-
02:55
-
02:38
-
02:33
-
02:25
-
02:19
-
02:15
-
02:07
-
02:06
-
01:56
-
01:51
-
01:41
-
01:41
-
01:32
-
01:29
-
01:20
-
01:15
-
01:14
-
01:11
-
01:10
-
01:09