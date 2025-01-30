Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, по какому показателю «Реал» обошёл «Баварию» в таблице ЛЧ

Стало известно, по какому показателю «Реал» обошёл «Баварию» в таблице ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» расположились на 11-й и 12-й строчках соответственно в турнирной таблице по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Как известно, у обеих команд набрано по 15 очков при пяти победах и трёх поражениях. Также у «Реала» и «Баварии» одинаковая разница голов — «+8» (20 забитых и 12 пропущенных). Лишь по пятому пункту регламента главного еврокубкового турнира «сливочные» обошли мюнхенцев. Так, команда Карло Анчелотти одержала большее количество побед (2) на выезде, чем подопечные Венсана Компани (1).

Таким образом, «Реал» и «Бавария» вышли в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов, где по итогам жеребьёвки одна команда попадёт на шотландский «Селтик», а другая — на «Манчестер Сити».

Турнирная таблица ЛЧ
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мюллер – 8'     2:0 Кейн – 63'     3:0 Коман – 84'     3:1 Толич – 90'    
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    
Материалы по теме
«Бавария» в 21-й раз подряд вышла в плей-офф ЛЧ, когда принимала участие в турнире

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android