Стало известно, по какому показателю «Реал» обошёл «Баварию» в таблице ЛЧ

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» расположились на 11-й и 12-й строчках соответственно в турнирной таблице по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Как известно, у обеих команд набрано по 15 очков при пяти победах и трёх поражениях. Также у «Реала» и «Баварии» одинаковая разница голов — «+8» (20 забитых и 12 пропущенных). Лишь по пятому пункту регламента главного еврокубкового турнира «сливочные» обошли мюнхенцев. Так, команда Карло Анчелотти одержала большее количество побед (2) на выезде, чем подопечные Венсана Компани (1).

Таким образом, «Реал» и «Бавария» вышли в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов, где по итогам жеребьёвки одна команда попадёт на шотландский «Селтик», а другая — на «Манчестер Сити».

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