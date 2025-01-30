Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Брюгге» в Лиге чемпионов

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В заключительном матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Матео Ковачич, Савио и ещё один автогол на счету Хоэля Ордоньеса. В составе «Брюгге» единственный гол забил Рафаэль Оньедика.

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Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в стыки Лиги чемпионов. «Брюгге», в свою очередь, также сыграет в стыках, заняв итоговое 24-е место в турнирной таблице.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

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