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«Арсенал» второй сезон подряд вышел в плей-офф ЛЧ после шестилетнего отсутствия в турнире

«Арсенал» второй сезон подряд вышел в плей-офф ЛЧ после шестилетнего отсутствия в турнире
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Лондонский «Арсенал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд. После выездной победы над «Жироной» со счётом 2:1 «канониры» набрали 19 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ сезона-2024/2025 и заняли в турнирной таблице из 36 клубов третье место, что позволяет им сыграть в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Данжума – 28'     1:1 Жоржиньо – 38'     1:2 Нванери – 42'    

В сезоне-2023/2024 в розыгрыше с прежним форматом Лиги чемпионов (восемь групп по четыре клуба) «Арсенал» вышел в 1/4 финала турнира, где уступил по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» (2:2, 0:1).

До этого в течение шести сезонов подряд лондонский клуб не принимал участие в Лиге чемпионов, финишируя за пределами четвёрки сильнейших в английской Премьер-лиге.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

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