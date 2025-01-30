Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах английской команды выиграть Лигу чемпионов сезона-2024/2025.

«Выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне? На данный момент эта задача для нас невыполнима. Вспоминая год, когда мы добились успеха, мои мысли были заняты исключительно победой. Я всегда действую рационально, принимая во внимание существующую реальность.

Наши оппоненты обладают большим опытом, нежели мы. «Реал» мог испытывать сложности, однако в недавних матчах он вернулся на свой уровень игры и начал показывать результаты. «Бавария» демонстрирует выдающийся сезон под руководством Компани… Если бы нам предстояло сыграть уже завтра, это было бы непросто. Однако через пару недель ситуация может измениться, и неизвестно, кто окажется нашим соперником… Мы проведём тщательную подготовку, будем находиться в оптимальной форме и посмотрим, что принесёт будущее», — приводит слова Гвардиолы CBS Sports.

«Манчестер Сити» в общем этапе главного еврокубкового турнира финишировал на 22-м месте. Таким образом, стыковых матчах подопечные Гвардиолы встретятся с «Баварией» или «Реалом». Жеребьёвка стыковых матчей состоится 31 января.

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