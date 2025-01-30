«ПСЖ» выходит в плей-офф ЛЧ 13 лет подряд

Французский «ПСЖ» после победы в матче 8-го тура Лиги чемпионов со «Штутгартом» (4:1) вышел в плей-офф ЛЧ в 13-й год подряд.

В сезоне-2012/2013 в 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанской «Валенсией», через год парижская команда на этом этапе играла с немецким «Байером». В сезоне-2014/2015 в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» играл с английским «Челси», через год команды снова встречались на этом же этапе соревнования. В феврале 2017-го года парижане в первом этапе плей-офф играли с испанской «Барселоной», после матчей с которой «ПСЖ» вылетел из соревнования. В сезоне-2017/2018 парижский клуб встречался с другой испанской командой — мадридским «Реалом», пройти дальше «ПСЖ» так же не смог. Через год парижане вылетели из Лиги чемпионов после 1/8 финала, когда играли с «Манчестер Юнайтед». В феврале 2020-го года на этом этапе соревнования парижский клуб встречался с немецкой «Боруссией». Через год «ПСЖ» играл с испанской «Барселоной». А в следующем сезоне парижане встречались с соперником каталонцев по «эль класико» — мадридским «Реалом». В феврале 2023-го года «ПСЖ» играл с немецкой «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ. В прошлом году парижская команда встречалась с «Реалом Сосьедад», успешно выиграв в обоих матчах.

Напомним, в этот раз «ПСЖ» попал в стыковые матчи Лиги чемпионов, заняв 15-е место в турнирной таблице ЛЧ. Подопечные Луиса Энрике могут встретиться либо с «Брестом», либо с «Монако».