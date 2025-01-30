«Байер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2016/2017

Немецкий «Байер» стал участником плей-офф Лиги чемпионов после семилетнего отсутствия на этой стадии. В 8-м туре общего этапа ЛЧ-2024/2025 клуб из Леверкузена обыграл на своём поле пражскую «Спарту» (2:0), набрал 16 очков и занял шестое место в итоговой турнирной таблице, что даёт ему право сыграть в 1/8 финала.

В предыдущий раз «аспириновые» вышли из группы Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017, заняв второе место в квартете с «Монако», «Тоттенхэмом» и московским ЦСКА. В 1/8 финала того розыгрыша «Байер» уступил мадридскому «Атлетико» (2:4, 0:0).

После этого «Байер» не принимал участие в Лиге чемпионов в сезонах-2018/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 и 2023/2024, а в розыгрышах сезонов-2019/2020 и 2022/2023 занял в группе третье место.

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