Анчелотти повторил тренерский рекорд «Реала» по количеству матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повторил клубный тренерский рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

Так, для Анчелотти игра 8-го тура общего этапа с «Брестом» (3:0) стала 71-й в качестве тренера мадридской команды в еврокубках. Столько же матчей в на счету легендарного наставника «сливочных» Мигеля Муньоса.

На третьем месте располагается Висенте дель Боске, в активе которого 60 матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера «Реала». У Зинедина Зидана 53 игры, а Жозе Моуринью провёл 36 встреч во главе мадридской команды в главном еврокубковом турнире.

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