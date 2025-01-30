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Анчелотти повторил тренерский рекорд «Реала» по количеству матчей в Лиге чемпионов

Анчелотти повторил тренерский рекорд «Реала» по количеству матчей в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повторил клубный тренерский рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    

Так, для Анчелотти игра 8-го тура общего этапа с «Брестом» (3:0) стала 71-й в качестве тренера мадридской команды в еврокубках. Столько же матчей в на счету легендарного наставника «сливочных» Мигеля Муньоса.

На третьем месте располагается Висенте дель Боске, в активе которого 60 матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера «Реала». У Зинедина Зидана 53 игры, а Жозе Моуринью провёл 36 встреч во главе мадридской команды в главном еврокубковом турнире.

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