Победа «Баварии» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов со «Слованом»
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Мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Слован» из Братиславы в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Мюнхене (Германия) на стадионе «Арена Мюнхен» и завершилась со счётом 3:1 в пользу немецкой команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мюллер – 8' 2:0 Кейн – 63' 3:0 Коман – 84' 3:1 Толич – 90'
Голы за «Баварию» забили немецкий нападающий Томас Мюллер, англичанин Гарри Кейн и француз Кингсли Коман.
Единственный гол за «Слован» на счету хорватского полузащитника Марко Толича.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Бавария» завершила групповой этап Лиги чемпионов на 12-м месте турнирной таблицы и вышла в плей-офф, попав в стыковой раунд розыгрыша. «Слован» же покинул ЛЧ, заняв 35-е место в таблице.
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