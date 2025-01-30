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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли четыре футболиста: французский вингер Усман Дембеле («ПСЖ»), нападающий Антуан Гризманн («Атлетико»), аргентинский форвард Лаутаро Мартинес («Интер») и английский хавбек Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Напомним, Гризманн оформил дубль в игре с «Зальцбургом» (5:1), Дембеле, Роджерс и Мартинес также отметились хет-триком. Дембеле отличился в игре со «Штутгартом» (4:1), Роджерс отправил три мяча в сетку ворот «Селтика» (4:2), а Лаутаро трижды поразил ворота «Монако» (3:0).

Напомним, «Ливерпуль» выиграл общий этап Лиги чемпионов, по итогам восьми туров которого набрал 21 очко из 24 возможных. Жеребьёвка стыковых матчей турнира состоится 31 января.

Сколько зарабатывают футболисты: