«Интер» вышел в 1/8 финала ЛЧ в четвёртый раз подряд. До этого было три вылета из группы

Миланский «Интер» после победы в матче 8-го тура Лиги чемпионов с «Монако» со счётом 3:0 вышел в четвёртый раз подряд в 1/8 финала ЛЧ.

В сезонах-2021\2022, 2022/2023, 2023/2024 клуб три раза подряд выходил в плей-офф, где встречался в 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», с португальским «Порту» и испанским «Атлетико» соответственно.

До этого миланцы три года подряд не могли выйти из группового этапа.

Напомним, в текущем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Миланский клуб встретится с одной из четырёх команд: «Ювентус», «Фейеноорд», ПСВ или «Милан».