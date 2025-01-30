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«Интер» вышел в 1/8 финала ЛЧ в четвёртый раз подряд. До этого было три вылета из группы

«Интер» вышел в 1/8 финала ЛЧ в четвёртый раз подряд. До этого было три вылета из группы
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Миланский «Интер» после победы в матче 8-го тура Лиги чемпионов с «Монако» со счётом 3:0 вышел в четвёртый раз подряд в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4'     2:0 Мартинес – 16'     3:0 Мартинес – 67'    
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'

В сезонах-2021\2022, 2022/2023, 2023/2024 клуб три раза подряд выходил в плей-офф, где встречался в 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», с португальским «Порту» и испанским «Атлетико» соответственно.

До этого миланцы три года подряд не могли выйти из группового этапа.

Напомним, в текущем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Миланский клуб встретится с одной из четырёх команд: «Ювентус», «Фейеноорд», ПСВ или «Милан».

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