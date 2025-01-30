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Пабло Солари переходит в «Спартак» за € 11,5 млн — ESPN

Пабло Солари переходит в «Спартак» за € 11,5 млн — ESPN
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Московский «Спартак» полностью согласовал трансфер 23-летнего крайнего нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари. Об этом сообщает журналист ESPN Хавьер Хиль Наварро в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые заплатят € 11,5 млн, включая возможные бонусы, за 100% экономических прав на аргентинского футболиста. Отмечается, что в ближайшие дни футболист вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта со «Спартаком».

С лета 2022 года Солари защищает цвета «Ривер Плейт». За этот срок он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до конца 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

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