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Видеообзор победы «Арсенала» в матче последнего тура группового этапа с «Жироной»

Видеообзор победы «Арсенала» в матче последнего тура группового этапа с «Жироной»
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Английский «Арсенал» в гостях обыграл испанскую «Жирону» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Жироне (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Данжума – 28'     1:1 Жоржиньо – 38'     1:2 Нванери – 42'    

За «Арсенал» в этой встрече голы забивали полузащитник Жоржиньо и английский нападающий Итан Нванери.

В составе «Жироны» единственный гол на счету полузащитника Арно Данжума.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Арсенал» завершил групповой этап на третьем месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Жирона» не попала в топ-24 и вылетела из соревнования.

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