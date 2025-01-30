Видеообзор победы «Арсенала» в матче последнего тура группового этапа с «Жироной»
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Английский «Арсенал» в гостях обыграл испанскую «Жирону» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Жироне (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Данжума – 28' 1:1 Жоржиньо – 38' 1:2 Нванери – 42'
За «Арсенал» в этой встрече голы забивали полузащитник Жоржиньо и английский нападающий Итан Нванери.
В составе «Жироны» единственный гол на счету полузащитника Арно Данжума.
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«Арсенал» завершил групповой этап на третьем месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Жирона» не попала в топ-24 и вылетела из соревнования.
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