Видеообзор победы «Арсенала» в матче последнего тура группового этапа с «Жироной»

Английский «Арсенал» в гостях обыграл испанскую «Жирону» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Жироне (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.

За «Арсенал» в этой встрече голы забивали полузащитник Жоржиньо и английский нападающий Итан Нванери.

В составе «Жироны» единственный гол на счету полузащитника Арно Данжума.

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«Арсенал» завершил групповой этап на третьем месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Жирона» не попала в топ-24 и вылетела из соревнования.