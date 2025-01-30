Компани отреагировал на возможное попадание «Баварии» на «Ман Сити» в стыке Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о возможном попадании на «Манчестер Сити» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025.

«Возможная игра с «Манчестер Сити»? Мы вступаем в стадию турнира, где ожидаются большие матчи. Так что, независимо от того, что нас ждёт, мы должны быть готовы к этому. Не смотрю далеко в вопросе соперника по плей-офф. Неважно, с кем мы встретимся. Нужно набирать обороты.

Невыход в 1/8 финала по итогам общего этапа? Нам нужно было выиграть шесть игр из восьми. Мы выиграли лишь пять. В итоге справедливость восторжествовала. Я думаю, мы старались, но формат также предназначен для создания таких ситуаций. Мы не единственная команда, которая должна сыграть эти два дополнительных матча», — приводит слова Компани с пресс-конференции портал Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, по итогам общего этапа «Бавария» заняла 12-е место и не смогла напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, её соперником по стыковому раунду плей-офф станет один из двух клубов — «Селтик» или «Манчестер Сити». Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 31 января.

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