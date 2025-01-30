«Милан» вышел в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз за 10 лет
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Итальянский «Милан» после матча 8-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо», который завершился победой команды из Хорватии со счётом 2:1, вышел в плей-офф ЛЧ третий раз за 10 лет.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Батурина – 19' 1:1 Пулишич – 53' 2:1 Пьяца – 60'
Удаления: нет / Муса – 39'
В 2023-м году «Милан» играл с английским «Тоттенхэмом», тогда итальянцы дошли до полуфинала ЛЧ. В сезонах-2021/2022 и 2023/2024 итальянский клуб не проходил дальше группового этапа. До этого в 1/8 финала ЛЧ последний раз миланцы играли в 2014 году.
Напомним, в текущем сезоне «Милан» расположился на 13-м месте турнирной таблицы Лиги чемпионов и попал в стыковые матчи. 31 января пройдёт жеребьёвка, где определится соперник итальянской команды.
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