«Милан» вышел в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз за 10 лет

Итальянский «Милан» после матча 8-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо», который завершился победой команды из Хорватии со счётом 2:1, вышел в плей-офф ЛЧ третий раз за 10 лет.

В 2023-м году «Милан» играл с английским «Тоттенхэмом», тогда итальянцы дошли до полуфинала ЛЧ. В сезонах-2021/2022 и 2023/2024 итальянский клуб не проходил дальше группового этапа. До этого в 1/8 финала ЛЧ последний раз миланцы играли в 2014 году.

Напомним, в текущем сезоне «Милан» расположился на 13-м месте турнирной таблицы Лиги чемпионов и попал в стыковые матчи. 31 января пройдёт жеребьёвка, где определится соперник итальянской команды.