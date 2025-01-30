Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Боруссии» Дортмунд заявили о согласовании контракта с новым главным тренером

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Ларс Рикен объявил о назначении нового главного тренера команды, которым стал хорватский специалист Нико Ковач.

«Мы достигли принципиального соглашения с Нико Ковачем. Он возглавит команду в воскресенье», — приводит слова Рикена DW Sports в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 21 января с поста главного тренера «Боруссии» был уволен Нури Шахин.

Последним местом работы Нико Ковача был «Вольфсбург». Ранее он возглавлял «Монако», «Баварию» и «Айнтрахт» из Франкфурта. С «Айнтрахтом» Ковач завоёвывал Кубок Германии, а с «Баварией» — Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

На данный момент «Боруссия» занимает 11-ю строчку в чемпионате Германии. В активе «шмелей» 26 очков.

Материалы по теме Назван основной претендент на пост главного тренера «Боруссии» Дортмунд

Необычные названия футбольных клубов: