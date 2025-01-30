Видеообзор поражения «Ливерпуля» в заключительном матче группового этапа с ПСВ

Английский «Ливерпуль» в гостях проиграл нидерландскому ПСВ в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Эйндховене (Нидерланды) на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились нападающий Жоан Бакайоко, полузащитник Исмаэль Сайбари и американец Рикардо Пепи.

У «Ливерпуля» голы забивали полузащитники Коди Гакпо и Харви Эллиотт.

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Напомним, англичане заняли первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и сразу вышли в 1/8 финала ЛЧ. ПСВ же расположился на 14-й строчке и попал в стыковой раунд розыгрыша.