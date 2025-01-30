Видеообзор поражения «Ливерпуля» в заключительном матче группового этапа с ПСВ
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Английский «Ливерпуль» в гостях проиграл нидерландскому ПСВ в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Эйндховене (Нидерланды) на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Гакпо – 28' 1:1 Бакайоко – 35' 1:2 Эллиотт – 40' 2:2 Сайбари – 45' 3:2 Пепи – 45+6'
Удаления: нет / Налло – 87'
В составе победителей голами отметились нападающий Жоан Бакайоко, полузащитник Исмаэль Сайбари и американец Рикардо Пепи.
У «Ливерпуля» голы забивали полузащитники Коди Гакпо и Харви Эллиотт.
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Напомним, англичане заняли первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и сразу вышли в 1/8 финала ЛЧ. ПСВ же расположился на 14-й строчке и попал в стыковой раунд розыгрыша.
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