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«Атлетико» повторил клубный рекорд Лиги чемпионов 51-летней давности

«Атлетико» повторил клубный рекорд Лиги чемпионов 51-летней давности
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Мадридский «Атлетико» в гостях разгромно обыграл «Ред Булл Зальцбург» (4:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, тем самым повторив клубный рекорд 51-летней давности в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5'     0:2 Гризманн – 13'     0:3 Гризманн – 45+1'     0:4 М. Льоренте – 63'     1:4 Дагим – 90+1'    

По информации источника, «матрасники» впервые с сезона-1973/1974 одержали три выездные победы в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

Напомним, ранее красно-белые обыграли французский «ПСЖ» (2:1) и чешскую «Спарту» (6:0).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 «Атлетико» расположился на пятой строчке с 18 очками, напрямую выйдя в 1/8 финала турнира.

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