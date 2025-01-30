«Атлетико» повторил клубный рекорд Лиги чемпионов 51-летней давности
Поделиться
Мадридский «Атлетико» в гостях разгромно обыграл «Ред Булл Зальцбург» (4:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, тем самым повторив клубный рекорд 51-летней давности в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5' 0:2 Гризманн – 13' 0:3 Гризманн – 45+1' 0:4 М. Льоренте – 63' 1:4 Дагим – 90+1'
По информации источника, «матрасники» впервые с сезона-1973/1974 одержали три выездные победы в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).
Напомним, ранее красно-белые обыграли французский «ПСЖ» (2:1) и чешскую «Спарту» (6:0).
По итогам общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 «Атлетико» расположился на пятой строчке с 18 очками, напрямую выйдя в 1/8 финала турнира.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2024:
Комментарии
- 30 января 2025
-
08:13
-
08:02
-
07:30
-
07:29
-
07:06
-
06:57
-
06:53
-
06:43
-
06:34
-
06:26
-
06:00
-
05:49
-
05:18
-
05:10
-
04:58
-
04:46
-
04:38
-
04:29
-
04:22
-
04:10
-
04:00
-
03:58
-
03:42
-
03:39
-
03:28
-
03:25
-
03:11
-
02:58
-
02:55
-
02:38
-
02:33
-
02:25
-
02:19
-
02:15
-
02:07