«Атлетико» повторил клубный рекорд Лиги чемпионов 51-летней давности

Мадридский «Атлетико» в гостях разгромно обыграл «Ред Булл Зальцбург» (4:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, тем самым повторив клубный рекорд 51-летней давности в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «матрасники» впервые с сезона-1973/1974 одержали три выездные победы в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

Напомним, ранее красно-белые обыграли французский «ПСЖ» (2:1) и чешскую «Спарту» (6:0).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 «Атлетико» расположился на пятой строчке с 18 очками, напрямую выйдя в 1/8 финала турнира.

Победители футбольных турниров-2024: