Предварительная сетка плей-офф ЛЧ, Солари близок к переходу в «Спартак». Главное к утру

Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025, московский «Спартак» согласовал трансфер 23-летнего крайнего нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, 36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».