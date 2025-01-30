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30 января главные новости спорта, трансферы, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, НБА, теннис

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ, Солари близок к переходу в «Спартак». Главное к утру
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Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025, московский «Спартак» согласовал трансфер 23-летнего крайнего нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, 36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
  2. Пабло Солари переходит в «Спартак» за € 11,5 млн — ESPN.
  3. Бобровский стал вторым российским вратарём по «сухим» матчам в НХЛ, догнав Хабибулина.
  4. «Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» в матче Лиги чемпионов.
  5. «Ливерпуль» проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов.
  6. «Манчестер Сити» смог обыграть «Брюгге» и выйти в стыковые матчи Лиги чемпионов.
  7. Анастасия Потапова пробилась в 1/4 финала турнира в Линце, обыграв Ребекку Шрамкову.
  8. «Реал» обыграл «Брест» и вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов.
  9. В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности игрового дня в XXI веке.
  10. Шат-аут Бобровского и ассист Куликова принесли «Флориде» победу над «Лос-Анджелесом».
  11. Хет-трик Дембеле помог «ПСЖ» разгромить «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов.
  12. «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение «Барселоны».
  13. «Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с выходом на замену Федотова, у Мичкова — «-1».
  14. Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.
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