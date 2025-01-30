Предварительная сетка плей-офф ЛЧ, Солари близок к переходу в «Спартак». Главное к утру
Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025, московский «Спартак» согласовал трансфер 23-летнего крайнего нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, 36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
- Пабло Солари переходит в «Спартак» за € 11,5 млн — ESPN.
- Бобровский стал вторым российским вратарём по «сухим» матчам в НХЛ, догнав Хабибулина.
- «Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» в матче Лиги чемпионов.
- «Ливерпуль» проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов.
- «Манчестер Сити» смог обыграть «Брюгге» и выйти в стыковые матчи Лиги чемпионов.
- Анастасия Потапова пробилась в 1/4 финала турнира в Линце, обыграв Ребекку Шрамкову.
- «Реал» обыграл «Брест» и вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов.
- В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности игрового дня в XXI веке.
- Шат-аут Бобровского и ассист Куликова принесли «Флориде» победу над «Лос-Анджелесом».
- Хет-трик Дембеле помог «ПСЖ» разгромить «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов.
- «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение «Барселоны».
- «Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с выходом на замену Федотова, у Мичкова — «-1».
- Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.
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