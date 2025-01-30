Две из пяти команд чемпионата Германии вылетели из Лиги чемпионов — 2024/2025

Две команды из чемпионата Германии — «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» — покинули Лигу чемпионов сезона-2024/2025.

Напомним, «РБ Лейпциг» с тремя очками после восьми матчей занял лишь 32-е место в турнирной таблице. «Штутгарт», набравший 10 очков, завершил общий этап на 26-й строчке.

Другие три команды немецкой Бундеслиги обеспечили себе место в плей-офф розыгрыша главного европейского турнира. Так, «Байер» занял шестое место и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе команды Хаби Алонсо 16 очков. Дортмундская «Боруссия» (15) и мюнхенская «Бавария» (15) попали в стыковой раунд плей-офф, расположившись на 10-й и 12-й строчке соответственно.

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