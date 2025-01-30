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Победа «Бенфики» всухую над «Ювентусом» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

Победа «Бенфики» всухую над «Ювентусом» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов
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Португальская «Бенфика» в гостях всухую обыграла итальянский «Ювентус» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Турине (Италия) на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостевой команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 16'     0:2 Кёкчю – 80'    

Среди игроков «Бенфики» голами в ворота «Ювентуса» отметились греческий нападающий Вангелис Павлидис и турецкий полузащитник Оркун Кёкчю.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, «Ювентус» занял 20-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов. «Бенфика» расположилась на 16-м месте. Обе команды попали в раунд стыковых матчей розыгрыша.

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