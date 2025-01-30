Победа «Бенфики» всухую над «Ювентусом» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

Португальская «Бенфика» в гостях всухую обыграла итальянский «Ювентус» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Турине (Италия) на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостевой команды.

Среди игроков «Бенфики» голами в ворота «Ювентуса» отметились греческий нападающий Вангелис Павлидис и турецкий полузащитник Оркун Кёкчю.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, «Ювентус» занял 20-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов. «Бенфика» расположилась на 16-м месте. Обе команды попали в раунд стыковых матчей розыгрыша.