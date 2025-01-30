Видеообзор разгромной победы «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург»
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Мадридский «Атлетико» в гостях разгромил австрийский «РБ Зальцбург» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Зальцбурге (Австрия) на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанской команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5' 0:2 Гризманн – 13' 0:3 Гризманн – 45+1' 0:4 М. Льоренте – 63' 1:4 Дагим – 90+1'
В составе победителей голами отметились нападающий Джулиано Симеоне, испанский полузащитник Маркос Льоренте и француз Антуан Гризманн, на счету которого дубль.
За «РБ Зальцбург» единственный гол забил нападающий Адам Дагим.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Напомним, «Атлетико» занял пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и сразу вышел в 1/8 финала. «РБ Зальцбург» расположился на 34-й строчке и покинул соревнование.
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