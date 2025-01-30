Видеообзор разгромной победы «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург»

Мадридский «Атлетико» в гостях разгромил австрийский «РБ Зальцбург» в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла в Зальцбурге (Австрия) на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанской команды.

В составе победителей голами отметились нападающий Джулиано Симеоне, испанский полузащитник Маркос Льоренте и француз Антуан Гризманн, на счету которого дубль.

За «РБ Зальцбург» единственный гол забил нападающий Адам Дагим.

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Напомним, «Атлетико» занял пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и сразу вышел в 1/8 финала. «РБ Зальцбург» расположился на 34-й строчке и покинул соревнование.