Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение в заключительном матче общего этапа ЛЧ с ПСВ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

«Поражение от ПСВ? Как я и ожидал, игра была насыщенной событиями, со множеством голов. Это произошло по двум причинам. Одна из причин заключается в том, что оба тренера всегда стремятся оказывать высокое давление, стараются выводить мяч из защиты как можно скорее. Поэтому иногда мы видим определённые ошибки, зато игра всегда остаётся живой.

А другая причина связана с тем, что обе команды, особенно наша, играли не так, как обычно, поэтому в некоторых моментах видно, что защита работает не совсем так, как футболисты основного состава. Но в итоге нам всё же удалось создать интригу, особенно учитывая большое количество молодых игроков на поле. Так что слово «насыщенный» вполне подходит для описания этой игры», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, «Ливерпуль» финишировал первым в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и напрямую прошёл в 1/8 финала турнира. ПСВ оказался на 14-м месте и теперь сыграет в стыковом раунде.

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