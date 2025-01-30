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Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение в заключительном матче общего этапа ЛЧ с ПСВ

Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение в заключительном матче общего этапа ЛЧ с ПСВ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Гакпо – 28'     1:1 Бакайоко – 35'     1:2 Эллиотт – 40'     2:2 Сайбари – 45'     3:2 Пепи – 45+6'    
Удаления: нет / Налло – 87'

«Поражение от ПСВ? Как я и ожидал, игра была насыщенной событиями, со множеством голов. Это произошло по двум причинам. Одна из причин заключается в том, что оба тренера всегда стремятся оказывать высокое давление, стараются выводить мяч из защиты как можно скорее. Поэтому иногда мы видим определённые ошибки, зато игра всегда остаётся живой.

А другая причина связана с тем, что обе команды, особенно наша, играли не так, как обычно, поэтому в некоторых моментах видно, что защита работает не совсем так, как футболисты основного состава. Но в итоге нам всё же удалось создать интригу, особенно учитывая большое количество молодых игроков на поле. Так что слово «насыщенный» вполне подходит для описания этой игры», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, «Ливерпуль» финишировал первым в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и напрямую прошёл в 1/8 финала турнира. ПСВ оказался на 14-м месте и теперь сыграет в стыковом раунде.

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