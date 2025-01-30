Радимов назвал главных фаворитов Зимнего Кубка РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о фаворитах предстоящего Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Спартак» выигрывал последние турниры, и с большим запасом, но теперь участвует «Зенит», тем интереснее этот Кубок. Мне кажется, что соперничество развернётся между «Спартаком» и «Зенитом», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Действующим обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

Самая крупная победа «Динамо»: