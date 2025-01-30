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«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ в третий раз в истории при четырёх участиях

«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ в третий раз в истории при четырёх участиях
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«Аталанта» из Бергамо в третий раз в своей истории вышла из группы Лиги чемпионов. В 8-м туре общего этапа текущего сезона бергамаски сыграли на выезде вничью с «Барселоной» (2:2). Они набрали 15 очков в восьми матчах и заняли в общей турнирной таблице из 36 команд девятое место, что позволит им сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    

Ранее «Аталанта» дважды выходила в плей-офф Лиги чемпионов — в сезоне-2020/2021 итальянцы стали в группе вторыми и уступили в 1/8 финала «Реалу» (0:1, 1:3), в сезоне-2019/2020 подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до 1/4 финала, где уступили в единственном матче «ПСЖ» (1:2).

При этом всего «Аталанта» участвовала в Лиге чемпионов четыре раза — в сезоне-2021/2022 бергамаски не вышли в плей-офф, заняв третье место в квартете с «МЮ», «Вильярреалом» и «Янг Бойз».

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