«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ в третий раз в истории при четырёх участиях

«Аталанта» из Бергамо в третий раз в своей истории вышла из группы Лиги чемпионов. В 8-м туре общего этапа текущего сезона бергамаски сыграли на выезде вничью с «Барселоной» (2:2). Они набрали 15 очков в восьми матчах и заняли в общей турнирной таблице из 36 команд девятое место, что позволит им сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала турнира.

Ранее «Аталанта» дважды выходила в плей-офф Лиги чемпионов — в сезоне-2020/2021 итальянцы стали в группе вторыми и уступили в 1/8 финала «Реалу» (0:1, 1:3), в сезоне-2019/2020 подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до 1/4 финала, где уступили в единственном матче «ПСЖ» (1:2).

При этом всего «Аталанта» участвовала в Лиге чемпионов четыре раза — в сезоне-2021/2022 бергамаски не вышли в плей-офф, заняв третье место в квартете с «МЮ», «Вильярреалом» и «Янг Бойз».

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