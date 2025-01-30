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«Атлетико» всего один раз пропустил плей-офф ЛЧ за последние 12 розыгрышей

«Атлетико» всего один раз пропустил плей-офф ЛЧ за последние 12 розыгрышей
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Мадридский «Атлетико» после разгромной победы над «РБ Зальцбург» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 4:1 вышел в плей-офф турнира в 11-й раз за последние 12 розыгрышей.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5'     0:2 Гризманн – 13'     0:3 Гризманн – 45+1'     0:4 М. Льоренте – 63'     1:4 Дагим – 90+1'    

В сезоне-2022/2023 мадридский клуб не вышел в плей-офф. Тогда в шести турах группового этапа команда одержала одну победу, два раза сыграла с ничейным счётом и три раза проиграла.

Напомним, в этом сезоне «Атлетико» занял пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и сразу вышел в 1/8 финала плей-офф. Его соперником может стать одна из четырёх команд: мадридский «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» или «Селтик».

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