«Атлетико» всего один раз пропустил плей-офф ЛЧ за последние 12 розыгрышей

Мадридский «Атлетико» после разгромной победы над «РБ Зальцбург» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 4:1 вышел в плей-офф турнира в 11-й раз за последние 12 розыгрышей.

В сезоне-2022/2023 мадридский клуб не вышел в плей-офф. Тогда в шести турах группового этапа команда одержала одну победу, два раза сыграла с ничейным счётом и три раза проиграла.

Напомним, в этом сезоне «Атлетико» занял пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и сразу вышел в 1/8 финала плей-офф. Его соперником может стать одна из четырёх команд: мадридский «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» или «Селтик».