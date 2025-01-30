Серу Гирасси стал первым африканцем с результативными баллами в девяти матчах ЛЧ подряд

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси – первый африканец в истории Лиги чемпионов с голом или результативной передачей в девяти матчах подряд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Отмечается, что ранее подобное удавалось только Руду ван Нистелрою, Криштиану Роналду, Роберту Левандовскому и Килиану Мбаппе. Гирасси отмечается результативным действием в среднем каждую 51 минуту в этом сезоне Лиге чемпионов.

Вчера, 29 января, «Боруссия» на своём поле обыграла украинский «Шахтёр» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. Серу Гирасси оформил дубль. Он отличился на 17-й и 44-й минутах встречи.