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Серу Гирасси стал первым африканцем с результативными баллами в девяти матчах ЛЧ подряд

Серу Гирасси стал первым африканцем с результативными баллами в девяти матчах ЛЧ подряд
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси – первый африканец в истории Лиги чемпионов с голом или результативной передачей в девяти матчах подряд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Отмечается, что ранее подобное удавалось только Руду ван Нистелрою, Криштиану Роналду, Роберту Левандовскому и Килиану Мбаппе. Гирасси отмечается результативным действием в среднем каждую 51 минуту в этом сезоне Лиге чемпионов.

Вчера, 29 января, «Боруссия» на своём поле обыграла украинский «Шахтёр» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. Серу Гирасси оформил дубль. Он отличился на 17-й и 44-й минутах встречи.

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