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Видеообзор матча Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Селтик»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Селтик»
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Накануне состоялся матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Астон Вилла» и «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Англии. Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Роджерс – 5'     2:1 Айда – 36'     2:2 Айда – 38'     3:2 Уоткинс – 60'     4:2 Роджерс – 90+1'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. На пятой минуте Роджерс оформил дубль. На 36-й минуте Адам Айда отыграл один мяч. На 38-й минуте Айда сравнял счёт, оформив дубль. На 60-й минуте Олли Уоткинс вывел хозяев вперёд. На 90+1-й минуте Морган Роджерс оформил хет-трик.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» заняла восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Селтик» — 21-й (12 очков).

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