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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 30 января

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 30 января
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Сегодня, 23 января, пройдут матчи 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 30 января (время — московское):

23:00. «Ницца» (Франция) – «Будё-Глимт» (Норвегия);
23:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Хоффенхайм» (Германия);
23:00. «Стяуа» (Румыния) – «Манчестер Юнайтед» (Англия);
23:00. «Атлетик» Б (Испания) – «Виктория Пльзень» (Чехия);
23:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Фенербахче» (Турция);
23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция);
23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Карабах» (Азербайджан);
23:00. «Лион» (Франция) – «Лудогорец» (Болгария);
23:00. «Реал Сосьедад» (Испания) – ПАОК (Греция);
23:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды);
23:00. «Брага» (Португалия) – «Лацио» (Италия);
23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция);
23:00. «Славия» П (Чехия) – «Мальмё» (Швеция);
23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Эльфсборг» (Швеция);
23:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Порту» (Португалия);
23:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Юнион» (Бельгия);
23:00. «Рома» (Италия) – «Айнтрахт» Ф (Германия);
23:00. «Динамо» К (Украина) – РФШ (Латвия).

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