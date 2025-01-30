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Игрок «Фейеноорда» Траунер — первый в истории ЛЧ, забивший два автогола в одном матче

Игрок «Фейеноорда» Траунер — первый в истории ЛЧ, забивший два автогола в одном матче
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Защитник нидерландского клуба «Фейеноорд» Гернот Траунер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который забил два автогола в одном матче, сообщает Opta Sports. Траунер дважды отправил мяч в сетку ворот «Фейеноорда» в игре 8-го тура общего этапа Лиги чемпионом с «Лиллем».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
6 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Сахрауи – 4'     1:1 Хименес – 14'     2:1 Траунер – 38'     3:1 Гомес – 57'     4:1 Дэвид – 74'     5:1 Траунер – 76'     6:1 Кабелла – 80'    

Игра между «Лиллем» и «Фейеноордом» состоялась накануне, 29 января. Матч обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Лилль» победил со счётом 6:1.

Общий этап Лиги чемпионов УЕФА «Лилль» завершил на седьмом месте в турнирной таблице. «Фейеноорд» – на 19-м, набрав 13 очков.

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