Игрок «Фейеноорда» Траунер — первый в истории ЛЧ, забивший два автогола в одном матче

Защитник нидерландского клуба «Фейеноорд» Гернот Траунер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который забил два автогола в одном матче, сообщает Opta Sports. Траунер дважды отправил мяч в сетку ворот «Фейеноорда» в игре 8-го тура общего этапа Лиги чемпионом с «Лиллем».

Игра между «Лиллем» и «Фейеноордом» состоялась накануне, 29 января. Матч обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Лилль» победил со счётом 6:1.

Общий этап Лиги чемпионов УЕФА «Лилль» завершил на седьмом месте в турнирной таблице. «Фейеноорд» – на 19-м, набрав 13 очков.