«Локомотив» — «Чжэцзян»: во сколько начало контрольного матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Локомотив» и китайский «Чжэцзян». Команды будут играть на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 января 2025, четверг. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Чжэцзян
Ханчжоу, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Чжэцзян» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице.
Комментарии
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